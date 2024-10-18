Профессор Алексанян рассказал про популярные операции «инстадив»

Пластический хирург и профессор Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru рассказал, почему блогеры и девушки, активно ведущие блоги в соцсетях, так похожи.

Большие губы, подтянутые скулы, глаза-миндалины и приподнятые брови: это типичный образ инстадив. Феноменальным является их сходство, как полагают, из-за одинаковых хирургических операций. Подписчицы блогеров-миллионников делают такие же манипуляции. Превращаться в кукол — это массовое явление.

Как отметил Алексанян, самыми популярными операциями являются ринопластика, удаление комков Биша (создание фактурных скул), булхорн (поднятие верхней губы), броулифт (поднятие бровей), а также известная операция по подтягиванию глаз, создающая «лисий» взгляд.

«Решаясь на операцию, многие забывают, что тренды — это временное явление, и то, что сегодня в топе, уже завтра может устареть и стать антитрендом, но, к сожалению, исправить ситуацию и вернуть все как было не сможет даже самый опытный хирург, и это необходимо обязательно учитывать», — высказался спикер.

Специалист подчеркнул, что для изменений во внешности не нужно смотреть на других, важно в первую очередь создать индивидуальную картинку и обратиться за помощью к квалифицированному пластическому хирургу.

Ранее сообщалось, что толкает российскх звезд ложиться под нож хирургов.