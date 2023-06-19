Профессор Даренков провел обучение для молодых урологов Подольской больницы

В Подольской больнице прошло обучение для врачей-урологов, которое провел профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра урологии УД Президента России Сергей Даренков, сообщили в областном Минздраве. Специалист совместно с заведующим отделением онкоурологии Подольской больницы Вано Шадури провел операцию по удалению мочевого пузыря, пораженного новообразованием, 70-летней пациентке.

«Во время операции мы удалили семисантиметровое образование и мочевой пузырь. Операция прошла успешно. Проведенный вид оперативного вмешательства является одним из самых сложных в онкоурологии», — рассказал Даренков.

По его словам, выполнение урологических операций в Подольской больнице проходит на отличном уровне. Цель данного обучения — поделиться с молодыми коллегами необходимым опытом, который они смогут применять в своей работе, уточнил профессор. В министерстве добавили, что женщина после операции продолжает находиться под наблюдением врачей.

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