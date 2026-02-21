Профессор Финуниверситета рассказал, кто может получать пенсию выше одного миллиона рублей

Пенсионные выплаты космонавтам высшей квалификации в России могут превышать один миллион рублей в месяц. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, разъяснив порядок расчета выплат и их предельные значения.

По словам Сафонова, денежное довольствие космонавта 1-го класса с учетом надбавок за полеты способно достигать 1,25 млн рублей в месяц. У инструкторов-космонавтов этот показатель еще выше — до 1,375 млн рублей. Пенсия за выслугу лет может составлять до 85% от денежного содержания, что эквивалентно примерно 1,06 млн рублей и 1,17 млн рублей соответственно.

Эксперт уточнил, что базовый размер пенсии устанавливается на уровне 55% денежного довольствия при выслуге 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый полный год сверх установленного срока выплата увеличивается на 3%, однако общий размер не может превышать 85% от зарплаты.

Если стаж меньше установленной нормы, применяется понижающий коэффициент. При выслуге от 20 до 25 лет у мужчин и от 15 до 20 лет у женщин пенсия уменьшается на 2% за каждый недостающий год, включая неполный.

Согласно данным Социального фонда России, по состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии за выслугу лет для космонавтов составляет 1 016 390 рублей.

