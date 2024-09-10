Профессор из Индии провел обучающий курс для студентов Серпухова в преддверии Дня здоровья

Губернский колледж в городском округе Серпухов в преддверии дня здоровья посетил профессор Аюрведы, доктор Ратан Сингх в рамках реализации проекта «Международное сотрудничество и здоровый образ жизни». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Отмечается, что в течение двух дней индийский врач провел обучающий курс для студентов отделения «Физическая культура», членов студенческого спортивного клуба «Пеликан» и педагогов. При этом встречи состояли как из теоретической части, так и из практических занятий.

Доктор рассказал студентам, что лечение любого заболевания всегда начинается с разума и лишь потом переходит на тело. Главное для человека — жить в согласии со своим внутренним миром. Только тогда удастся похвастаться крепким здоровьем.

В рамках практической части, Ратан и его ученица провели вместе с ребятами несколько комплексов упражнений, с которых доктор порекомендовал каждому начинать свой день для профилактики и оздоровления организма, а также терапии эмоционально-психологических нарушений.

По итогам мастер-класса директор Губернского колледжа Александр Лысиков и доктор Ратан Сингх подписали соглашение о сотрудничестве по дальнейшему ознакомлению с практиками йоги на основе учения «Аюрведы».