Профессор Копылов: прием популярной добавки Омега-3 может нарушить работу сердца

Хваленые полиненасыщенные жирные кислоты, Омега-3, оказались не такими полезными. Об этом говорят недавние исследования, которые открыли, что хит продаж в виде БАДов способен принести вред. Об этом пишет KP.RU с комментариями российских специалистов.

Автор канала о здоровом долголетии Алексей Москалев отметил, что эскимосы едят много рыбы, соответственно получают с лихвой Омега-3. Именно у них наблюдают самый низкий уровень сердечных заболеваний. Однако исследования на мышах так и не подтвердили, что рыбий витамин способен продлить жизнь. Все-таки в этом вопросе многое решают гены.

А вот исследования на 400 тысячах британцах выявили спорные результаты. С одной стороны, Омега-3 повысил риск фибрилляции предсердий у здоровых людей после длительного приема, с другой — люди с изначальными проблемами с сосудами и сердцем улучшали здоровье и снижали риски. Пока ученые разводят руками. Они полагают, что ухудшения возможны при приеме некачественных жирных кислот, с применением этиловых эфиров: они мешают усвоению и повышают холестерин.

«Исследования показали, что на фоне приема Омега-3 идет рост нарушений сердечного ритма, мерцательной аритмии. Такой риск немного ниже, чем потенциальная польза от снижения других сердечно-сосудистых угроз. Но недооценивать его нельзя. Поэтому сейчас перед учеными и врачами вызов: как добиться максимального снижения неблагоприятного побочного эффекта и при этом сохранить положительное действие», — добавил профессор-кардиолог Филипп Копылов.

Специалист отметил, что некоторым людям исходя из данных доказательной медицины положен прием Омега-3. Например, это люди с гипертриглицеридемией — зашкаливающим уровнем триглицеридов в крови. Другим добавка может принести вред, а убедительных данных о пользе добавки до сих пор не существует. В любом случае точнее об этом может сказать только лечащий врач после анализов и обследований.

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