Врач Фролова напомнила о суточной норме белка для взрослых

Дефицит белка провоцирует неприятные состояния, так как организм тяжело восстанавливается, плохо развивается и растет. Нехватку элемента важно компенсировать и употреблять его достаточно вместе с ключевыми продуктами. Об этом подробнее рассказала врач-терапевт Людмила Фролова в беседе с «Газетой.ру» .

Куриная грудка, авокадо, яйца, миндаль, творог и другие продукты с содержанием белка помогут укрепить организм и сделать его сильнее. Как напомнила врач фролова, для женщин суточная норма белка — примерно 48–56 г в сутки (при отсутствии ожирения), а для мужчин — 64–72 г.

«Чтобы точно определить суточную норму белка, важно учесть несколько факторов: возраст, вес, уровень активности и общее состояние здоровья. В среднем, взрослым рекомендуется потреблять примерно 0,8 грамма белка на каждый килограмм веса тела в день», — объяснила врач.

Суточная норма белка увеличивается для спортсменов и женщин, кормящих грудью. Однако стоит учесть, что не все белковые продукты безобидны. Например, по словам Фроловой, белок в мучных и кондитерских продуктах не может являться полезным. Сахар и другие добавки убивают пользу элемента.

Усвоение белков можно повысить: главное пить достаточное количество воды каждый день.

Ранее сообщалось, что ученые нашли связь с проявлением депрессии и дефицитом важного витамина.