Профессор Макарова предупредила, что микропластик провоцирует нарушения мозга

Современное общество давно вошло в «пластмассовую эру», что может негативно отразиться на его будущем. Предметы из пластика содержат микрочастицы пластика, которые попадают в организм и частично остаются с ним навсегда. Специалисты в беседе с KP.RU рассказали, чем именно вреден популярный материал.

Исследователи из США выяснили, что в пластиковых бутылках не менее 240 тысяч частиц микропластика (МП) на литр воды. Было признано, что бутилированная вода потенциально не безопасна. Однако врач доктор медицинских наук Ольга Макарова подчеркнула, что пока неизвестно, какая доза легко усваивается человеком, а какая остается в организме. Это еще предстоит узнать с помощью других исследований.

Однако даже сейчас вред пластика считают реальным. Многие упаковки содержат бисфенол А, который повышает плотность пластика, а также фталаты. В США длительные контакты с такими соединениями приводили к раннему половому созреванию у девочек и к онкологии у взрослых. В этом случае понять, что виноват именно пластик, крайне сложно. Специалисты над этим работают.

«Люди постоянно поглощают микропластик с водой и пищей, вдыхают с воздухом. Частицы МП обнаружены в соли, сахаре, меде, бутилированной и водопроводной воде. Значительное количество МП выявляется в морепродуктах: рыбе, моллюсках, ракообразных. Также микропластик может проникать через кожу — когда мы пользуемся моющими средствами, содержащими МП, косметикой», — объяснила Макарова.

По словам специалиста, микропластик в итоге попадает и после стирки одежды обратно в почву. Все это негативно отражается на экологии, а значит вредит и людям. Плюс ко всему, микропластик способен отразиться на работе мозга, способствуя развитию нарушений.

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