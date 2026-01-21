Профессор объяснил, в каких профессиях тревожность — это плюс

Тревожность, которую многие считают личной слабостью, может превратиться в профессиональное преимущество. Как отмечает в беседе с радио Sputnik эксперт по управлению персоналом профессор Лев Соколов, люди с повышенной тревожностью обладают ценной способностью постоянно «сканировать» окружающую среду на предмет потенциальных угроз. Это делает их идеальными кандидатами для работы в сферах, где важна бдительность и скрупулезность.

По мнению Соколова, подобные качества отлично подходят для профессий, связанных с промышленной безопасностью, охраной труда, договорной работой или любой контрольной деятельностью. В этих областях постоянная настороженность и желание все перепроверить становятся не недостатком, а ключевым навыком, который помогает предотвращать ошибки и аварии. Однако эксперт оговаривается, что речь идет о тревожности в рамках нормы, а не о патологических случаях.

При этом профессор подчеркивает, что нельзя делить личностные черты на «плохие» и «хорошие» — все зависит от контекста. Та же тревожность, которая является силой в аналитической работе, может стать помехой в сферах, требующих стрессоустойчивости и спокойствия, например, при работе с клиентами или разрешении конфликтов.

По его словам, секрет успешной карьеры часто кроется не в борьбе со своими особенностями, а в их грамотном применении. Итогом такого подхода становится не только личная эффективность, но и более безопасная и надежная работа целых организаций, где каждый сотрудник использует свои природные склонности на благо общего дела.

Ранее сообщалось, что российские исследователи автоматизировали оценку психического состояния.