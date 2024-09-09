Суд в Петербурге оставил неизменным приговор осужденному за госизмену физику Маслову

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор в отношении 77-летнего новосибирского ученого Анатолия Маслова. Мужчину обвинили в госизмене. Соответствующей информацией поделились в Объединенной пресс-службе судов города.

Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Также ученый на два года лишился права и возможности заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне. Данное дело рассматривалось в закрытом режиме.

Маслова задержали летом 2022 года. Он занимался исследованиями в области аэрогазодинамики. Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ) не признает свою вину в передаче представителям немецкой разведки данных о закрытых научных разработках.

Состояние здоровья физика ухудшилось во время судебного процесса, судя по словам защитника Маслова. Речь идет о перенесенном сердечном приступе. Несмотря на это, суд отказал защите в смягчении приговора, и он остался без изменений.

В разные годы Анатолий Маслов был отмечен наградами за личные успехи и достижения. Так, к примеру, в 2012 году ему вручили благодарственное письмо председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина. В 90-х физика отметили премией первой степени имени профессора Н.Е. Жуковского.

Ранее преподавателя МГТУ имени Баумана отправили в СИЗО за публикацию украинских песен. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти.