Профиль как приговор: перекупщикам запретили прятаться за анонимными объявлениями

Сервис по продаже автомобилей Авто.ру внедрил систему обязательной идентификации профессиональных продавцов. Теперь в объявлениях о продаже машин с пробегом отображается информация о статусе продавца: частное лицо или профессиональный перекупщик, сообщает «Южный автомобиль».

Продавцы, занимающиеся перепродажей, получают в профиле отметку PRO. Те из них, кто дополнительно прошел проверку сервиса, отмечаются бейджем «Проверенный продавец». В открытом профиле можно ознакомиться со специализацией продавца, его опытом, отзывами клиентов, а также публикациями на блог-платформе сервиса.

Идентификация осуществляется с помощью системы модерации. Алгоритмы и специалисты анализируют частоту размещения объявлений, историю автомобилей и связи между аккаунтами для точного определения статуса пользователя. По заявлению представителей сервиса, это позволяет покупателям принимать более осознанные решения, а добросовестным продавцам — укреплять репутацию.

