Профилактика диабета: разбираемся, почему стоит завтракать и ужинать в определенное время

Неправильный образ жизни и питание — одни из главных причин возникновения сахарного диабета. Чтобы снизить риск развития этой патологии, необходимо наладить режим дня, сбалансировать питание, а также завтракать и ужинать вовремя.

Сахарный диабет часто встречается у пожилых людей, но в современном мире им начали страдать и молодые люди. Такая тенденция может быть связана с неправильным режимом питания. Это сильно влияет на возникновение опасной патологии.

«Чтобы снизить риск появления сахарного диабета, следует завтракать до 8 часов утра. Также в течение дня стоит есть часто, но небольшими порциями. Например, 4-5 раза в день. Кроме того, чтобы реже сталкиваться с этим заболеванием, то необходимо ужинать до 19.00», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-эндокринолог Анжелика Шурина.

Помимо этого, из рациона следует исключить некоторые продукты. Например, сладкие напитки, десерты, шоколад и другие сладости, а также белый хлеб, снеки и фастфуд.

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