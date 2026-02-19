Профориентационный форум «Образование и карьера» прошел в Ступино

В Ступино прошел профориентационный форум «Образование и карьера» для школьников и студентов. Мероприятие провели на площадке Дворца культуры, в том числе, в целях повышения престижа профессий, необходимых в аграрно-промышленном комплексе.

Участниками форума стали около 30 учебных заведений высшего и среднего образования, а также предприятия Ступино.

Был организован стенд Академии гражданской защиты МЧС России, на котором представили беспилотники и робототехнические комплексы. Также о возможностях обучения рассказали представители МСХА им. Тимирязева, Российской таможенной академии, Военного университета им. кн. А. Невского, Рязанского агротехнологического университета им. Костычева, Губернского колледжа Серпухова.

Посетителям вручили информационные брошюры и рассказали им о возможностях целевого обучения от ступинских предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Долгопрудном создадут центр «Долина Физтеха».