«Проглотил косточку от персика»: мужчину с затруднением при глотании спасли подмосковные врачи

Шестидесятилетнего мужчину, проглотившего косточку от персика, спасли врачи Сергиево-Посадской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Отмечается, что пациент поступил в медучреждение с жалобами на ощущение инородного тела в горле. Проведенное гастроскопическое исследование выявило у него крупный инородный предмет в пищеводе.

Выяснилось, что накануне вечером мужчина по неосторожности вместе с мякотью проглотил и косточку. К счастью, инородное тело удалось извлечь эндоскопическим путем под общей анестезией. Оперативное вмешательство заняло всего десять минут. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье постоянно совершенствуются меры поддержки врачей.