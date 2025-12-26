Врачи челябинского кардиоцентра нашли в желудке ребенка инородное тело

В Челябинском центре сердечно-сосудистой хирургии врачи столкнулись с неожиданной находкой во время обследования маленькой пациентки. Как сообщает 31TV.RU , четырехлетняя девочка поступила в стационар для плановой операции в связи с диагностированным пороком сердца.

В ходе стандартного предоперационного обследования медики обнаружили в организме ребенка инородное тело. Дальнейшая диагностика показала, что в желудке девочки находится монета. По словам хирургов, металлический предмет пребывал в пищеварительном тракте пациентки достаточно давно, однако ранее его наличие ничем себя не проявляло и не было выявлено.

Это открытие добавило работы медицинской бригаде: помимо основной кардиохирургической операции, врачам пришлось извлечь монету из желудка ребенка.

Ранее сообщалось, что врачи в Дубне спасли мужчину с крупными паразитическими кистами печени.