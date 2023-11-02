«Прогноз неблагоприятный»: акушер-гинеколог рассказала, сможет ли родить 12-летняя беременная девочка из Ленобласти

В Ленобласти 12-летняя девочка обратилась к врачам с жалобами на боль в животе. Оказалось, что она беременна, и ей грозит выкидыш. По предварительным данным, партнером школьницы оказался 15-летний подросток.

Мы выяснили у экспертов, какими последствиями может обернуться такая связь, и сможет ли маленькая девочка стать матерью.

«Срок критический»

Акушер-гинеколог Мария Молодиевская рассказала, что названный в СМИ срок беременности в 18 недель считается очень опасным.

«Даже срок в 20-22 недели медики оценивают, как критический. Если у девочки произошло излитие околоплодных вод, то прогноз неблагоприятный. Однако клиническую ситуацию усугубляет юный возраст и, следовательно, незрелость половой системы», — пояснила Молодиевская в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам медика, у девочки высокая угроза выкидыша, но оценить ее состояние может только лечащий врач.

«Точного прогноза не даст ни один специалист. Но чем больше срок беременности, тем меньше риск выкидыша и больше шанс спасти малыша. Существуют препараты, с помощью которых возможно остановить родовую деятельность и попробовать пролонгировать беременность», — отметила собеседница.

Однако о применении подобных препаратов, по словам медика, можно говорить при сроке более 22 недель. Это крайний временной порог преждевременных родов.

«Сейчас есть зафиксированные случаи спасения недоношенных малышей весом менее 500 г в условиях реанимации новорожденных. Но здесь каждая ситуация индивидуальна», — подчеркнула гинеколог.

«Родительских прав не лишат»

Беременность девочки будет иметь и юридические последствия. По словам юриста Аллы Георгиевой, за половую связь с лицом, не достигшим 14 лет, предусмотрена уголовная ответственность.

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«Это ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет. При этом неважно, по согласию ли произошла такая связь или насильственно. И если подтвердится, что отцом ребенка оказался 15-летний подросток, его возраст не смягчит тяжести наказания», — подчеркнула Георгиева.

Эксперт отметила, что за подобные преступления граждане могут понести уголовную ответственность уже с 14 лет. Но для этого нужен повод: например, заявление мамы и папы пострадавшей.

Родителей девочки, по словам собеседницы, не накажут за случившееся.

«Этот случай нельзя отнести к плохому воспитанию, а значит, ответственность родителей не наступит. Родительских прав они не будут лишены, семью на учет в ПДН не поставят», — заключила Георгиева.

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