Проговаривать, отказываться, жаловаться: юрист рассказал, как бороться с абьюзом на работе

Все слышали про абьюз в отношениях. Сейчас это даже «модная» тема. Но многие сталкиваются с таким явлением не только в семье, но и на работе. Пристегните ремни, погружаемся в проблему вместе с экспертом.

Юрист Юрий Капштык рассказал, что делать в случае абьюза на рабочем месте. Это своего рода уничижительное, пренебрежительное отношение, нарушение личных границ коллеги или подчиненного.

«Бывает, что и коллектив неплохой, и зарплата, но человек подвергается психологическому давлению. И оно будет проявляться исподволь, планомерно. Звонки с какими-то заданиями в выходные дни, в нерабочее время. Или, к примеру, работнику говорят: „Ну у тебя же образование, ты что, не можешь это сделать? Ты же специалист“. У людей в такой ситуации происходит выгорание», — рассказал Капштык корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, работник в таком случае начинает нервничать, снижается качество его работы, производительность труда. Он может чувствовать свою неполноценность в таком коллективе.

«Необходимо установить и держать границы между людьми, которые допускают подобные фразы. С начальником нужно четко проговаривать свои должностные обязанности и отказываться работать по ненормированному графику. Напомнить, что у вас есть личная жизнь, семья, дети», — сказал Капштык.

Юрист посоветовал в подобной ситуации четко фиксировать результаты своей работы, чтобы можно было в любой момент предоставить отчет и сказать: «Я свою работу выполняю полностью».

Эксперт добавил, что в случае предъявления повышенных требований к работнику он может обратиться в Трудовую инспекцию. Туда можно написать жалобу, что на рабочем месте создается тяжелый психологический климат и конфликты, выходящие за рамки должностных взаимоотношений.

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