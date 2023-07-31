Программа благоустройства парков в Московской области за последние годы увеличилась в несколько раз

«Мы начинали в 2019 году с 9 крупных территорий. В этом году их почти 30», — сказал министр на еженедельном совещании губернатора с правительством региона и главами округов по ВКС.

Из презентации к докладу главы ведомства видно, что в 2020 году реализовано 10 крупных проектов, в 2021-м — 11, в 2022-м — 15.

По мнению Хайкина, кратный рост парков и лесопарков в регионе формирует и определенные вызовы по содержанию и обслуживанию этих территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков. По его словам, это является важной работой.