Программа газификации Подмосковья в этом году полностью реализована

С начала текущего года в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области» было газифицировано шестьдесят населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства энергетики.

Также с начала года уже введено в эксплуатацию почти четыреста километров газопроводов, благодаря чему более десяти тысяч жителей смогут подключиться к централизованному газоснабжению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в стране.