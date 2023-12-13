Программа газификации Подмосковья в этом году полностью реализована
Фото: [Пресс-служба «Мособлгаза»]
С начала текущего года в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области» было газифицировано шестьдесят населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства энергетики.
Также с начала года уже введено в эксплуатацию почти четыреста километров газопроводов, благодаря чему более десяти тысяч жителей смогут подключиться к централизованному газоснабжению.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в стране.