Программист из США устроился на девять работ и нанял вместо себя других людей

Американский программист умудрился устроиться сразу на девять мест работы. Чтобы справляться со всеми задачами, он сформировал команду помощников. Несмотря на расходы на оплату их труда, его годовой доход достигает $500 тыс., сообщил телеграм-канал Baza.

В интервью Business Insider инженер, представившийся Харрисоном, рассказал, что впервые начал совмещать две удаленные работы в 2018 году. С началом пандемии COVID-19 количество удаленных вакансий в IT-сфере выросло, и Харрисон решил попробовать себя на третьей, а затем и на четвертой работе.

Со временем он превратил свое имя в своеобразный бренд, создав команду из четырех технических специалистов, двух рекрутеров и одного менеджера (его роль взял на себя безработный зять). Помощники нужны Харрисону для оперативной смены проектов и подбора вакансий в случае увольнения.

На работу уходит около 40 часов в неделю, в основном на совещания и организацию работы команды. Техническую часть выполняют члены его команды из США, Канады, Индии и Пакистана.

По словам Харрисона, в 2023 году, работая на шести работах, он заработал $470 тыс., а после выплат помощникам у него осталось $320 тыс. В прошлом году он работал уже на девять компаний и заработал $700 тыс. В 2025 году Харрисон планирует заработать около $800 тыс., потратив $250 тыс. на оплату труда своих сотрудников.

Ранее сообщалось, что каждый седьмой работодатель в России испытывает острый дефицит IT-специалистов.