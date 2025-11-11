Программист рассказал, как обезопасить мессенджер MAX от блокировки за рубежом
Джозеф Шуцман рассказал, как обезопасить MAX от блокировки за границей
Консультант по трансформации IT, бывший менеджер Sprint Джозеф Шуцман рассказал, как защитить мессенджер MAX от блокировки в зарубежных странах. Рекомендации специалиста приводит ТАСС.
По словам эксперта, для этого можно предоставить MAX доступ к универсальному языку для приложений, сайтов и поисковиков.
«Например, с помощью API, который может подключаться к ограниченным сервисам, к которым могут подключаться другие приложения», — цитирует агентство Шуцмана.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев завел в мессенджере собственный канал.