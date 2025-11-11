Программист рассказал, как обезопасить мессенджер MAX от блокировки за рубежом

Консультант по трансформации IT, бывший менеджер Sprint Джозеф Шуцман рассказал, как защитить мессенджер MAX от блокировки в зарубежных странах. Рекомендации специалиста приводит ТАСС .

По словам эксперта, для этого можно предоставить MAX доступ к универсальному языку для приложений, сайтов и поисковиков.

«Например, с помощью API, который может подключаться к ограниченным сервисам, к которым могут подключаться другие приложения», — цитирует агентство Шуцмана.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев завел в мессенджере собственный канал.