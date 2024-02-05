Программу лояльности для самозанятых расширили в Московской области

Подмосковные самозанятые до конца июня смогут получить снижение ставки на 0,5% на 12 месяцев по бонусной программе, для этого действующему заемщику Фонда микрофинансирования Подмосковья нужно будет рекомендовать заем другому самозанятому. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программой смогут воспользоваться только действующие заемщики фонда, которые стали участниками программам «Самозанятый» и «Плательщики НПД». В ведомстве уточнили, что в день заключения договора займа в адрес действующего заемщика направляется дополнительное соглашение с новым графиком платежей по пониженной ставке. Узнать подробности можно на сайте организации.

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