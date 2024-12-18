Программу маткапитала хотят продлить до 2030 года

Программу материнского капитала в России планируют продлить до 31 декабря 2030 года.

Данный вопрос будет обсуждаться на очередном заседании правительства РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

Если соответствующий законопроект будет принят, то на его реализацию потребуется выделить около 2,776 трлн руб., сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее данную инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко.

До этого президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение рассмотреть вопрос продления программы материнского капитала до 2030 года.

Ранее сообщалось о том, что власти Ленинградской области начнут выплачивать по 100 тыс. руб. беременным студенткам. Условием для этого будет своевременная постановка на учет в медицинских учреждениях, а также срок беременности не менее чем в 12 недель.