Власти Ленинградской области начнут выплачивать по 100 тыс. руб. беременным студенткам

Начиная со следующего года беременные студентки на территории Ленинградской области начнут получать единовременное пособие в 100 тыс. руб. Сообщение об этом опубликовал в своем телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

Все студентки очной формы обучения на территории Ленинградской области в 2025 году будут получать единовременные выплаты размером в 100 тыс. руб. Условием для этого будет своевременная постановка на учет в медицинских учреждениях, а также срок беременности не менее чем в 12 недель.

Помимо этого, если у родителей ребенка нет своего жилья в собственности, то им будет компенсироваться часть затрат на аренду квартиры. Родителям с первым ребенком будут выплачивать по 50% от ежемесячных затрат на съем жилья, до 14 тыс. руб. Семьям с двумя детьми станут возмещать 75% стоимости аренды, до 21 тыс.

«Обе выплаты Ленобласть начнет предоставлять с 2025 года без учета критерия нуждаемости», — указал Дрозденко.

При этом возраст родителей не должен превышать 35 лет.

Ранее сообщалось о сбитом в Ленобласти беспилотнике. По мнению экспертов, он мог быть запущен с территории Финляндии, поскольку такой тип БПЛА не мог преодолеть путь с Украины. Дрон был сбит рядом с распределительным комплексом «Лукойла».