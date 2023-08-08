Программу профориентации начнут реализовывать в Подмосковье уже в новом учебном году

С 1 сентября 2023 года во всех школах Подмосковья введут единый стандарт профориентации. Ее участниками станут ученики 6-11 классов. Об этом сообщили в региональном Минобразования.

Отмечается, что профминимум будет реализовываться в образовательных организациях на трех уровнях: базовом, основном и продвинутом. При этом уровень реализации учреждение может выбирать самостоятельно.

Ожидается, что также по четвергам во всех школах страны будут проводиться занятия «Россия — мои горизонты». Подобные профориентационные мероприятия помогут детям лучше узнать о многообразии профессий и определиться, кем они хотят стать в будущем.

Так, в предстоящем учебном году в школах региона планируется открыть 678 предпринимательских, 63 инженерных, 176 ИТ, 292 профильных психолого-педагогических, 124 медицинских, 42 кадетских, 14 агроклассов и 3 художественно-эстетических класса.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется уже 1 сентября.