«Прогресс МС-33» отправился к МКС: первый старт с обновленной площадки Байконура

С космодрома Байконур к Международной космической станции успешно стартовал грузовой корабль «Прогресс МС-33». Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоялся в воскресенье, 22 марта, в 15:00 и стал первым после завершения реконструкции стартовой площадки №31 — ключевого объекта для российской космической программы, пишет " РГ ".

Все этапы выведения прошли штатно: корабль отделился от третьей ступени, раскрыл антенны и панели солнечных батарей. Полет до МКС займет 49,5 часа, за это время «Прогресс» совершит 34 витка вокруг Земли. Стыковка с модулем «Поиск» намечена на 16:35 24 марта.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов высоко оценил подготовку к старту. Совместные расчеты предприятий ракетно-космической отрасли отработали на пятерку, отметил он. Ракету вывезли на старт за шесть дней, чтобы провести все необходимые проверки в максимально тщательном режиме.

Общая масса доставленных грузов превышает 2,5 тонны, из которых 828 кг приходится на топливо для дозаправки станции. Однако главный «пассажир» корабля — научная аппаратура «Солнце-Терагерц». Это уникальный российский радиотелескоп для наблюдения за Солнцем в терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения, который ранее не изучался. Прибор позволит ученым лучше понять природу солнечных вспышек и, возможно, научиться прогнозировать их с высокой точностью.

На головном обтекателе ракеты размещена эмблема первой в истории «Недели космоса», которая пройдет с 6 по 12 апреля 2026 года и будет приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. В основе символики — цифра 65, виток вокруг Земли и легендарное гагаринское «Поехали!».

В день запуска также стало известно о назначении Героя России Олега Кононенко начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. На счету Кононенко пять космических полетов, семь выходов в открытый космос и 1111 суток на орбите — мировой рекорд.

