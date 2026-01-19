Прогулки, цели и радость: как пережить «грустный понедельник»

Кандидат психологических наук Кристина Иваненко сообщила ТАСС , что с постпраздничным упадком настроения, известным как «грустный понедельник», можно бороться через физическую активность, пересмотр целей и запланированные приятные события.

Термин «грустный понедельник» используют для обозначения, как предполагается, наиболее депрессивного дня года — третьего понедельника января. Концепцию ввел британский психолог Клиф Арналл в 2005 году на основе сочетания метеорологических, психологических и экономических факторов.

По словам Иваненко, ключевые способы справиться с упадком настроения включают дневные прогулки для регулировки эмоционального состояния, корректировку новогодних планов на маленькие и достижимые шаги, а также создание в ближайшие недели «точек притяжения радости» через небольшие приятные события.

Эксперт подчеркнула, что идея «грустного понедельника» скорее медийный феномен, чем научный факт. На практике нет универсальной даты, когда все испытывают депрессию, однако в середине января действительно часто проявляется постпраздничный упадок, нехватка солнечного света, финансовые трудности и разочарование от несбывшихся ожиданий.

Иваненко добавила, что опасность заключается в самоисполняющемся пророчестве: ожидание плохого дня заставляет бессознательно искать подтверждения этому и снижает энергию и продуктивность. Поэтому важно не фокусироваться на календарной дате, а управлять своим состоянием через осознанные действия и контроль над доступными факторами.

