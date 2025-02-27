Проходящие службу в курском приграничье военные получат статус ветеранов боевых действий

Российские бойцы, проходящие службу в приграничных зонах Курской области, и в субъектах, прилегающих к районам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект Министерство обороны внесло в Госдуму. Об инициативе сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что законопроект разработан в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Если документ будет принят, в федеральный закон «О ветеранах» будут внесены соответствующие изменения.

Глава Минобороны Андрей Белоусов лично представил законопроект на заседании правительства, где его одобрили для внесения в Госдуму.

Ранее сообщалось о том, что ветеранам напомнили о выплате в размере 80 тыс. руб. ко Дню Победы.