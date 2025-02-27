Ветеранам напомнили о выплате в размере 80 тыс. руб. ко Дню Победы

В этом году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам выплатят по 80 тыс. руб.

Денежные средства будут перечислены в проактивном режиме, никаких заявлений писать не надо, сообщила в интервью РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Деньги поступят на счета ветеранов в апреле-мае.

Получателями выплат являются ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией.

Ранее сообщалось о том, что еще три юбилейные медали к 80-летию Победы торжественно вручили в Шатуре.