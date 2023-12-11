Производитель из Домодедова будет поставлять технику в Алжир

Меры поддержки бизнеса, доступные в Подмосковье, позволили технопарку «Импульс» в Домодедово расширить производство и договориться об экспорте техники в Алжир. Об этом рассказал гендиректор технопарка Михаил Помухин на совещании совещания губернатора Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами округов. Михаил Помухин присоединился к совещанию в видео-формате.

Компания занимается разработкой, производством, продажей и обслуживанием навесного оборудования для дорожно-строительной техники. Например, это гидромолоты, вибропогружатели, гидрорыхлители и другие элементы для экскаваторов.

«Мы являемся единственными в России разработчиками гидромолотов, чем очень гордимся. У нас порядка 30 патентов на опытные разработки», — отметил Михаил Помухин.

В развитии компании большую роль сыграла региональная программа «Земля за 1 рубль»: раньше для расширения не хватало пространства. Подобрать подходящий участок помогли подмосковный Мининвест и администрация городского округа. Земля находится рядом, это позволило минимизировать затраты.

Сейчас на участке строится цех с помощью уже другой программы — «Промышленная ипотека». Здание готово на 70%, его запустят в 1 квартале 2024 года. На закупку оборудования «Импульс» получил заем в ФРП. Это позволит закупить автоматизированную и роботизированную технику, в том числе — робота для сварки.

Также Михаил Помухин рассказал об участии в проекте по увеличению производительности труда, это дало технопарку дополнительный толчок для развития.

«Мы реализуем проекты по филиальной сети, расширяем ее, чтобы быть ближе к покупателям, тем кто эксплуатирует наше оборудование. Активно сотрудничаем с региональным экспортным центром, заключили первую сделку с Алжиром», — добавил гендиректор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.