Производитель лифтов создаст новые рабочие места для жителей Подмосковья

«СЛЗ после проведенной модернизации производства в 2022 году стал суперсовременным предприятием, на котором было создано около 400 рабочих мест. В настоящее время завод выпускает лифты широкой линейки — от бизнес-класса до серийных моделей. Обновление лифтового парка страны является одним из приоритетных направлений в деятельности подмосковного предприятия», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что на предприятии требуются инженеры, технологи, конструкторы, электронщики по ремонту станков и не только. Управляющий СЛЗ Леонид Черноног уточнил, что есть спрос не только на высококвалифицированных сотрудников, но и тех, у кого нет подходящего опыта работы, потому что на заводе организовано обучение некоторым специальностям. Отметим, что узнать подробности о трудоустройстве можно по телефону: +7 (495) 644 4408 (доб. 1206).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.