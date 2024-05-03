Производитель огнестойких материалов из Химок присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Производитель термопластичных эластомеров (ТЭП) и огнестойких материалов «ПолимерАльянс» из подмосковных Химок присоединился к реализации нацпроекта «Производительность труда», на предприятии уже состоялось стартовое совещание. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что в компании планируют минимум на 15% сократить время протекания процесса, а также на 20% уменьшить незавершенное производство и увеличить выработку на рабочих местах. Сотрудники предприятия и эксперты областного Регионального центра компетенций в ближайшее время проведут диагностику производственных процессов, чтобы приступить к реализации планов по их оптимизации. Отметим, что подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно через портал Производительность.рф.

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