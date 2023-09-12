Производитель пластиковой упаковки расширит складские помещения в Солнечногорске

Производитель одноразовой пластиковой упаковки для пищевой продукции «Кадо-Прим» начал строительство здания складского и логистического назначения в Солнечногорске. Соответствующее извещение поступило в областной Главгосстройнадзор, сообщили в ведомстве.

Площадь нового двухэтажного здания превысит 11 тысяч квадратных метров. Его разделят на зону загрузки, складскую, холодильную зоны, а также бытовые помещения. В административной зоне обустроят помещения для персонала и лабораторию. Завершить все работы планируют в мае 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.