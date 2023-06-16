Производитель тепловизоров из подмосковного Лыткарино представил новейший комплекс для беспилотников

Конструкторское оптико-механическое бюро «АСТРОН» из города Лыткарино примерно через два года сможет втрое увеличить производственные мощности. Об этом сообщает интернет-издание «Лыткаринские вести». Это единственный в России производитель тепловизионной техники с полным циклом производства.

По данным издания, недавно предприятие представило свою новейшую разработку — гиростабилизированный комплекс Астрон-1К120. С его помощью можно проводить круглосуточное наблюдение даже если в тепловизионном спектре излучения наблюдаются метеопомехи.

«Комплекс устанавливается на легкие беспилотные летательные аппараты, малоразмерные катера и автомобили. Важнейшей особенностью разработанных ОЭС является стабилизация положения камер в пространстве, которая осуществляется с помощью гироскопических микроэлектро-механических систем измерения углов и угловых скоростей», — отметили в пресс-службе конструкторского бюро.

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