Производители безалкогольных напитков анонсировали рост цен с 2025 года

С приходом нового года россиян ожидает повышение цен на воду и соки. Как сообщил «Коммерсантъ», это произойдет из-за роста затрат на упаковку, сырье и транспортировку.

С начала 2025 года ожидается повышение цен на безалкогольные напитки в пределах 9-15%. Шесть крупных производителей и дистрибьюторов (включая «Сады Придонья», «Рычал-су», «Черноголовку», «Маркет-трейд», «Мултон Партнерс» и «Боржоми») уже уведомили ретейлеров о предстоящем увеличении цен.

Основными причинами для этого стали подорожание упаковки, сырья, кофейных зерен, а также увеличение затрат на автоперевозки и коммунальные услуги. В частности, компания «Мултон Партнерс» отметила, что повышение связано с ростом расходов на транспортировку и обслуживание оборудования.

В свою очередь, «Рычал-су» указала на влияние высокой инфляции и ослабление курса рубля на отпускные цены. В «Боржоми» акцентировали внимание на том, что высокая ключевая ставка Центрального банка и рост расходов на персонал в сфере складского, производственного и логистического обслуживания также способствуют повышению цен.

Несмотря на это, в Минсельхозе уверяют, что внутренний рынок полностью обеспечен безалкогольными напитками, тем самым обозначив готовность справиться с возможными колебаниями цен.

Ранее экономист Корнеев пояснил, почему с января подорожают все виды алкогольных напитков.