Производители из Московской области смогут принять участие в международной выставке плодоовощной продукции

Предприниматели из Московской области смогут принять участие в международной специализированной выставке-форуме «Global Fresh Market: Vegetables & Fruits», сообщили в областном Минсельхозпроде. Ее организовал национальный союз производителей плодов и овощей.

В рамках мероприятия для участников пройдут мастер-классы и семинары от крупных компаний. Помимо этого, компания Росагролизинг, фонд «Сколково», АНО «Роскачество» и другие проведут конференции. Узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов региона развитие сельских территорий.

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