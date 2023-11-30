Производители Московской области нарастили объемы отгрузки товаров

За десять месяцев этого года промышленные предприятия Подмосковья отгрузили товары собственного производства на сумму более 4,4 триллиона рублей, этот показатель вырос на 22,5% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Важно, что более 88% продукции на сумму свыше 3,9 триллиона рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья», — подчеркнула Зиновьева.

Наибольший объем отгрузки зафиксирован в секторе пищевой промышленности — более 892 миллиардов рублей. Металлургические компании и предприятия, которые выпускают готовые изделия из металла, в общей сложности отгрузили товары на 702 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.