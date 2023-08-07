Производителям из Московской области помогут найти рынки сбыта на условиях софинансирования

Центр «Мой бизнес» окажет предпринимателям из Подмосковья содействие в выходе на рынки сбыта на условиях софинансирования, сообщили в областном Мининвесте.

В сообщении ведомства уточнили, что в рамках услуги «Разработка программ модернизации/технического перевооружения» центр поможет оплатить предпринимателям до 85% от стоимости услуг, однако, не более 425 тысяч рублей. Бизнесменам также помогут провести маркетинговое исследование рынка и найти потенциальных заказчиков, организуют с ними переговоры, составят рекомендации по доработке продукта и подберут меры господдержки. Узнать подробности и подать заявку можно здесь.

Отметим, что данную поддержку оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициатором является президент России Владимир Путин, куратором — первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.