Производственно-складской комплекс «Ориентир-Юг» появится в Подольске

Складской комплекс появится рядом с селом Сынково, расположенным в Подольске, он станет частью комплекса «Ориентир Юг». Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщило областное Минжилполитики.

В сообщении ведомства уточнили, что ООО Индустриальный Парк «ОРИЕНТИР» вложило в реализацию данного проекта более двух миллиардов рублей. Здание построили в рамках второй очереди строительства. Объект планируют сдавать в аренду, там смогут хранить товары, разместить производство и офисные помещения, уточнили в министерстве. Реализация проекта, находившегося на сопровождении менеджера ЦСС при областном Правительстве, поможет трудоустроиться почти 900 местным жителям.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность привлечения инвесторов в экономику региона.