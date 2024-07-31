Производство автотранспортных средств и прицепов выросло в Подмосковье

В первом полугодии 2024 года Подмосковье нарастило производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов почти на четверть в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В период с января по июнь 2024 года в Московской области рост производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составил 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также добавила, что за этот период в сегменте кузовов для автотранспортных средств производство подскочило на 34,3%, автотранспортных средств — на 16,7%. Напомним, что узнать о мерах поддержки бизнеса можно на Инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.