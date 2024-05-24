Производство деревообрабатывающего оборудования запустят в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Компании «Возрождение» в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль» передадут земельный участок в Бронницах для строительства импортозамещающего предприятия по производству деревообрабатывающего оборудования, инвестиции в проект составят 92 миллиона рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«На новом заводе создадут 30 рабочих мест. Мощности предприятия составят 100 единиц деревообрабатывающего оборудования в год. Производство планируется запустить в конце 2026 года, на полную мощность завод выйдет к 2028 году», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
После запуска производства продукция компании позволит заменить иностранные товары компаний, которые ушли с российского рынка. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что инвестор возведет два производственных здания общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров на участке площадью 1,8 гектара. Там начнут изготавливать импортозамещающие деревообрабатывающие станки, необходимые российской промышленности.
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