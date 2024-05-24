Производство деревообрабатывающего оборудования запустят в Подмосковье

Компании «Возрождение» в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль» передадут земельный участок в Бронницах для строительства импортозамещающего предприятия по производству деревообрабатывающего оборудования, инвестиции в проект составят 92 миллиона рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.