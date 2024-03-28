Производство древесноволокнистых плит МДФ запустят в Электрогорске в следующем году
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В Электрогорске в конце 2025 года запустят производство древесноволокнистых плит МДФ, ход строительства будущего производственного комплекса проверили специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Застройщиком выступает ООО «УЛЬТРАДЕКОР», он построит предприятие площадью почти 42 тысячи квадратных метров. После его запуска и выхода на полную мощность здесь будут изготавливать до 350 тысяч кубических метров древесноволокнистых плит МДФ ежегодно. Процесс планируют организовать в три смены, в округе смогут создать 117 новых рабочих мест. Помимо этого, в планах у компании увеличить мощности за счет строительства еще двух корпусов, где наладят процессы рециклинга и расширения завода ДСП-250.
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