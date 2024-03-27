Производство инфракрасных стеклянных обогревателей запустят в Подмосковье на земле без торгов

АО «Загорское монтажное управление» (АО «ЗМУ») планирует запустить высокотехнологичное производство инфракрасных стеклянных обогревателей в Сергиево-Посадском округе, в проект вложили 234,9 миллиона рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Запуск предприятия позволит создать в городском округе 45 новых рабочих мест. Землю для реализации проекта компании предоставили по упрощенной процедуре — без проведения торгов», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Строительство завода уже завершено, его планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2024 года. Площадь объекта составляет 2,7 тысячи квадратных метров, в нем разместили производственный и сборочный цеха, зону упаковки и склада и другие помещения. Отметим, что ознакомиться с перечнем земельных участков и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области.

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