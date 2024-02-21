Производство кондитерских и хлебобулочных изделий запустят в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В первом полугодии 2026 года в подмосковных Химках в рамках реализации инвестпроекта запустят новое производство кондитерских и хлебобулочных изделий, его строительство уже началось. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Общий объем инвестиций превышает 240 миллионов рублей, что позволит создать более 100 новых рабочих мест. Земельный участок площадью 2,6 гектара предоставлен инвестору в рамках программы поддержки Правительства Московской области «Земля за 1 рубль», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Инвестор — «Идиллия вкуса» входит в холдинг iconfood. Его проект позволит обеспечить развитие пищевой промышленности в Подмосковье и удовлетворит растущий спрос жителей на качественные кондитерские и хлебобулочные изделия.
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