Производство лазерных прицелов запустят в Богородском округе
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
В Богородском округе появится производство оборудования для оружейной сферы, соответствующий договор глава округа Игорь Сухин подписал со стратегической компанией «Зенит». Об этом сообщает интернет-издание «Богородские вести».
По данным издания, земельный участок будет арендован по программе «Земля за рубль», которую губернатор Андрей Воробьев ввел для поддержки и развития импортозамещающего бизнеса в Подмосковье.
«На новом заводе, кроме производства, будет все необходимое для комфорта: помещение для проведения мероприятий, раздевалки, душевые, спортзал. Общая площадь предприятия — семь тысяч квадратных метров», — рассказал глава муниципалитета.
Он отметил, что в реализацию проекта вложат 250 миллионов рублей. В результате в округе создадут 50 новых рабочих мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.