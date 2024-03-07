Производство мясосодержащих консервов увеличили в Московской области

В Подмосковья в 2023 году объем производства мясосодержащих консервов вырос на 10% — до 49 тысяч тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Это 72% от общего объема, произведенного в ЦФО, и более 38% общероссийского объема. Достижение таких высоких результатов стало возможным благодаря усиленной работе по совершенствованию производственных процессов и модернизации мясоперерабатывающих заводов Подмосковья», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве уточнили, что достижение таких показателей говорит о том, что крупные региональные производители наладили успешную работу. К ним относятся «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» в Лыткарино, «МПК Селятино» и «Наро-Фоминский консервный завод» в Наро-Фоминском округе, а также «ПК Мамир» в Балашихе.

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