Производство оборудования выросло в Московской области

Производство различного оборудования выросло в Подмосковье по итогам семи месяцев 2024 года, тенденция особенно затронула производство электрического, оптического и другого оборудования. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Так, производство коммуникационного оборудования за отчетный период увеличилось на 19,5%, производство оптических приборов, фото- и кинооборудования выросло почти в четыре раза. В натуральном выражении этот показатель превысил отметку в 20 миллиардов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, производство электрического оборудования в регионе выросло на 18% и составило 83,6 миллиарда рублей в натуральном выражении. Помимо этого, более чем на 13,3% вырос выпуск продукции в сегменте компьютеров и периферийного оборудования, на 13% — электрических ламп и осветительного оборудования, почти на 80% — станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов.

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