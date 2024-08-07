Производство отделочных строительных смесей запустят в Коломне

Компания «Хенкель-Рус» продолжает строительство производственно-складского комплекса в Коломне, там ежегодно будут производить 30 тысяч тонн отделочных строительных смесей «Ceresit». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства провели проверку хода работ и зафиксировали 82% стройготовности объекта. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2024 года. Площадь здания составит 3,1 тысячи квадратных метров. В нем обустроят зоны приема и хранения сырья, производственный участок с автоматизированной линией, склад готовой продукции. Компания будет выпускать акриловые штукатурки и краски для наружных и внутренних работ, грунтовки глубокого проникновения и не только.

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