Производство отечественных сантехнических инсталляций запустят в Балашихе

Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на строительство производственно-складского комплекса в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Застройщиком выступает ООО «Тайм», он планирует запустить производство отечественных сантехнических инсталляций. В проект вложат около 1,3 миллиарда рублей, его будет сопровождать ЦСС при областном Правительстве. Площадь объекта превысит 20 тысяч квадратных метров, в главном здании разместят склад, производственный блок с литьевыми машинами, зонами сборки и инструментальным участком. На территории также появится парковка. Завершение работ запланировано на 2025 год, в результате в округе создадут 200 новых рабочих мест. После выхода завода на проектную мощность здесь будут выпускать до 100 тысяч сантехнических инсталляций ежегодно.

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