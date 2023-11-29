Производство отечественных турбокомпрессоров расширят в Подмосковье

Новый цех по производству импортозамещающих турбокомпрессоров для сельскохозяйственной и автотракторной техники от компании «Турбокомплект» начали строить в Протвино городского округа Серпухов. Соответствующее извещение поступило в областной Главгосстройнадзор.

Корпус площадью 4,5 тысячи квадратных метров позволит увеличить производство на 45%, до 90 тысяч изделий в год, его планируют достроить к 2025 году. В результате будут обеспечены импортозамещение и наращивание доли российского рынка. В ведомстве уточнили, что в основном компания производит турбокомпрессоры типоразмерного ряда: ТКР 50 (ЯМЗ 534), ТКР 60 (ЯМЗ 534), ТКР 70 и ТКР 80 (ЯМЗ 536).

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