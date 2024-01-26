Производство по деревообработке запустят в Богородском округе

«Инвестиции индивидуального предпринимателя в запуск нового деревообрабатывающего производства превысят 65 миллионов рублей. На предприятии планируется выпускать более 90 тысяч кубометров обработанной древесины в год. Запустить производство планируется уже в следующем году», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.