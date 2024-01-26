Производство по деревообработке запустят в Богородском округе
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Индивидуальный предприниматель запустит деревообрабатывающее производство в Электроуглях Богородского округа в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Инвестиции индивидуального предпринимателя в запуск нового деревообрабатывающего производства превысят 65 миллионов рублей. На предприятии планируется выпускать более 90 тысяч кубометров обработанной древесины в год. Запустить производство планируется уже в следующем году», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На производстве начнут изготавливать обрезную доску и строительный брус, которые будут поставляться деревообрабатывающим предприятиям, сетям по продаже пиломатериалов, а также предприятиям деревянного домостроения. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова добавила, что под его строительство предпринимателю передали участок площадью 3,3 тысячи квадратных метров.
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